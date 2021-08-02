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ضبط 17 طن لحوم مذبوحة خارج السلخانة في الدقهلية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن ضبط 17 طنًا و322 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 107 محاضر مخالفة.

وقرر المحافظ، إحالة المحاضر والمخالفات المضبوطة للنيابة العامة، ووجه وكيل وزارة الطب البيطري، بمتابعة تصرفاتها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور السيد حسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بشأن نتائج الحملات البيطرية والتموينية التي تم تنفيذها على المحلات والمطاعم والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، خلال الفترة من الأول وحتى 18 يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط 2 طن و871 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتحرر بهم 81 محضرا، وضبط 14 طنا و451 كيلو لحوم وكبدة ومصنعات دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر بهم 26 محضرا.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية والصحية، ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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