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منة فضالي لجمهورها: تحفيز نفسك من أهم أسباب النجاح

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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منة فضالي لجمهورها: تحفيز نفسك من أهم أسباب النجاح

تحرص الفنانه منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

نشرت منة فضالي عدة صور جديدة لها، وبدت فيها وهي مرتدية تيشيرت كط باللون الأبيض، وتركت شعر منسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً بالألوان الهادئة، مما أثار إعجاب المتابعين.
وعلقت منة علي الصور قائلة "تحفيز نفسك من أهم أسباب النجاح، لأن العالم يمهد الطريق لشخص أين هو ذاهب".


يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل " نسر الأغراب" وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كراره، منة فضالي، أحمد داش، أحمد مالك، مي عمر، ومن إخراج وتألبف محمد سامي.

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