تراجع أسعار النفط اليوم وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا بما يعادل 1% إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى مستوى متدن عند 74.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.









وبحسب "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 1% إلى 73.25 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 72.77 دولار للبرميل. وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا وإذا تزايد التراجع ستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا. "توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا".





وأظهر مسح أعمال اليوم تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو تموز مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع أسعار المنتجات مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي. ومما أثر أيضا على الأسعار خلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج النفط من (أوبك) ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 إذ خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها.



