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البورصة تربح 3.9 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يتخطي حاجز الـ 10800 ألف في ختام التعاملات
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:38 م
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المصريين، ومازالت الاسهم العقارية المضاربية على نشاطها دون تحرك إيجابى للأسهم القوية بالقطاع و كذلك أسهم الأغذية و المشروبات بقيادة الدواجن و السمر يليها بعض أسهم الأدوية و الخدمات المالية و الدفع الالكترونى ، فيما لايزال الاداء الايجابى للمؤشرات مرورا بموجات جنى ارباح صحى متبادل بين الاسهم و القطاعات.
وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه عند مستوى 711.042 مليار جنيه
و ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة0.11 %أعلى حاجز 10800 نقطة عند مستوى 10821.8 نقطة ، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.15 % عند 2813.7 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.26%، ليصل إلى 380.3.3 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 391.4 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 192.2 مليون جنيه، و199.2 مليون جنيه على التوالي.
وفي ختام التعاملات، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 2.3 مليار جنيه جنيه، من خلال 578.8 مليون سهم، عبر 74.7 ألف صفقة.
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