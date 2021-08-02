Advertisements

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر المستثمرين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
انخفضت اسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس.بي.آي أست مانجمنت "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر باسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.32 دولار.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ 19 دقيقة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ ساعة الا ربع

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان