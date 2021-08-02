انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر المستثمرين

انخفضت اسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.





ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.





وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.





وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس.بي.آي أست مانجمنت "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر باسعار الفائدة".





وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.



