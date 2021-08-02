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توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بطول 106 كم، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتابع «الوزير» خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة، حيث تم إنهاء الأعمال المدنية للقوائم وجارٍ تصميم «الجمالونات» الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدًا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.
وتابع «الوزير» أيضًا خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة، حيث تم إنهاء الأعمال المدنية للقوائم وجاري تصميم «الجمالونات» الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدًا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.

كما اطلع الوزير على المقترحات الخاصة بمسار محور المرج والذي سيتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 90% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقًا لقياسات الجودة العالية بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعي حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم.
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري
توجيهات مهمة من وزير النقل بشأن أعمال تطوير الطريق الدائري

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