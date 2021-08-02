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المغربية جميلة تطرح أحدث أعمالها " ولا عليك "
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:51 م
الفجر الفني
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أطلقت الفنانة المغربية جميلة البداوي عملها الغنائي الجديد " ولا عليك " باللهجة المغربية ، كتب كلماتها الشاعر يونس آدم ، ولحنها محمد الرفاعي ، أما التوزيع والمكس كان لحمزة الغازي ، فيما تولى الإشراف الفني حكيم باكير ، كما تولى إدارة الإنتاج عبدالله البداد ، وتم التسجيل في أستوديو الوطن دبي ، بإشراف عام حسن طالب ، والعمل من إنتاج Tunes Arabia .
والفنانة جميلة تميزت خلال انطلاقتها الفنية بدقة اختياراتها ، بعيداً عن التراكم الكمي على حساب الجودة ، وتتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بأي عمل غنائي ، لتقدم لجمهورها الأعمال التي تبرز شخصيتها الفنية ، والتي تكون أشبه بلوحات فنية صيغت مفرداتها، لتنثرها بصوتها إبداعاً وسحرا ، ورسمت نجاحها من خلال أغنية " بلاش بلاش " والتي احتلت من خلالها المركز الأول على اليوتيوب في الشرق الأوسط.
وتقول كلمات أغنية " ولا عليك " :"ولا عليك غدا تلقاني ناسيك قلبي اللي كان يبغيك أنا نكويه.. ولا عليك جرحك منو غانبرى ننسى طريقو ف مرة نبعد عليه.. وغير تهني قلبي في بعدك جنة ولات غزالة فنة عايشها بخير.. وغير تهني انا وانت كملنا اش كتتسنى خذ الباب وسير".
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