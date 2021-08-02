المغربية جميلة تطرح أحدث أعمالها " ولا عليك "



والفنانة جميلة تميزت خلال انطلاقتها الفنية بدقة اختياراتها ، بعيداً عن التراكم الكمي على حساب الجودة ، وتتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بأي عمل غنائي ، لتقدم لجمهورها الأعمال التي تبرز شخصيتها الفنية ، والتي تكون أشبه بلوحات فنية صيغت مفرداتها، لتنثرها بصوتها إبداعاً وسحرا ، ورسمت نجاحها من خلال أغنية " بلاش بلاش " والتي احتلت من خلالها المركز الأول على اليوتيوب في الشرق الأوسط.



وتقول كلمات أغنية " ولا عليك " :"ولا عليك غدا تلقاني ناسيك قلبي اللي كان يبغيك أنا نكويه.. ولا عليك جرحك منو غانبرى ننسى طريقو ف مرة نبعد عليه.. وغير تهني قلبي في بعدك جنة ولات غزالة فنة عايشها بخير.. وغير تهني انا وانت كملنا اش كتتسنى خذ الباب وسير".





أطلقت الفنانة المغربية جميلة البداوي عملها الغنائي الجديد " ولا عليك " باللهجة المغربية ، كتب كلماتها الشاعر يونس آدم ، ولحنها محمد الرفاعي ، أما التوزيع والمكس كان لحمزة الغازي ، فيما تولى الإشراف الفني حكيم باكير ، كما تولى إدارة الإنتاج عبدالله البداد ، وتم التسجيل في أستوديو الوطن دبي ، بإشراف عام حسن طالب ، والعمل من إنتاج Tunes Arabia .