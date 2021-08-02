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مصطفي حجاج لـ"الفجر الفني": أحمد عدوية نجم الغناء الشعبي.. و" يامنعنع" أصبحت علامة في الأفراح

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد، مي شاهين
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مصطفي حجاج، مطرب شاب استطاع خطف الأنظار واصبح من النجوم الشابة الساطعة في الوسط الفني وحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور سواء في الأفراح او في الشوارع المصرية يتميز ببساطته وخفة دم تنعكس علي روحه المميزة وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معه:

*في البداية.. حدثنا عن تفاصيل أغنيتك الجديدة؟

"والله ما ينفع" لا أستطيع أن أتحدث عنها، ولكن أتمنى أن تعجب الجمهور، أغنية حلوة وعملنا عليها فترة كبيرة حتى تكون بالشكل الذي سيظهر للجمهور.

*ماذا عن كواليس التصوير وكيف جائت لكم الفكرة؟

أستاذ هاني محروس عمل عليها كثيراً من أول الكلام واللحن والمزيكا حتي التصوير، فأخذت مننا فترة كبيرة حتى تكون مختلفة، والجو في التصوير مختلف وجديد عليا فأتمنى الاختلاف يعجب الجمهور.

*كم مدة تصوير الكليب؟وماهي كواليس التصوير؟

24 ساعة، صورنا في وقت كبير حتي تظهر الأغنية مختلفة للجمهور.

*من وجهة نظرك.. ماهو تصنيف الأغنية الجديدة؟

عدوية شوية كلامها خفيف مش شعبي، المزيكا مختلفة عن اللحن والكلام.

*بما أنك تحب أحمد عدوية.. فما هي الأغاني التي تحب أن تسمعها له؟

بحبه جداً، فهو نجم الغناء الشعبي، ورمز من رموز بلدنا، وهو فنان الدنيا ماشية على خطاه.

*بما أنك تقوم بالتمثيل في الكليبات بشكل رائع جداً.. فهل من الممكن أن نري مصطفى حجاج كممثل؟

إن شاء الله ممكن طبعاً بحب التمثيل ولكن مش عايز أمثل أي حاجة في أعمال عرضت عليا لكن مش هينفع أن أقدمها، حابب أعمل حاجات مختلفة في التمثيل عشان الناس متكرهنيش.

*وهل من الممكن أن توضح لنا تفاصيل الألبوم الجديد؟

إن شاء الله يوجد ميني ألبوم مكون من 6 أغاني، أول كليب لأغنية "والله ما ينفع"، وبعد كدا كل 15 يوم هنزل أغنية مثل فكرة الألبوم السابق،وسأطرحهم بعد نزول كليب "والله ما ينفع".

*ماذا عن كواليس تعاونك مع فريق عمل الألبوم؟

أتعاون في الألبوم مع  الكثير من الشعراء والموزعين، حتي لا أنسى أحد جميعهم شاطرين وناس أفاضل وإن شاء الله في حاجات حلوة.

*ما هي الأغنية التي يحبها الناس ويذكروها لك في الشارع؟

دلوقتي أغنية "نصيبي وقسمتي" الحمد لله بقت شئ ثابت في  الأفراح،"يامنعنع" من الأغاني الغاليه عليا وأساس وعلامة ليا.


*هل ترى أنك أصبحت نجم الأغنية الشعبية؟
 
أنا مش نجم الأغنية الشعبية، في ناس كتير زيي وفي نجوم،المهم أن أقدم أغاني تعجب الناس ومش أنا اللي أقرر الناس الي تقرر.

*قدمت دويتوهات ناجحة كثيراً.. من المغني الذي من الممكن أن تقدم معه الدويتو القادم؟

في عملين ولكن لم نقرر حتي الآن.

الناس تحب أن تري الجانب الإجتماعي والانساني للفنان

*ماهي أكثر الأكلات الذي يحبها مصطفى حجاج؟

أحب جميع الأكل، دي مشكلتي أنا أحب الأكل جداً ولكن علي قد ما بقدر مش باكل كتير، أحب أي أكل من إيد والدتي.

*هل من الممكن أن تدخل المطبخ وتخترع أكله؟
 
نعم أنا بحب الأكل جداً، و بعمل كل حاجة ونفسي حلو في الأكل.

*ما هي هوايتك في وقت الفراغ؟
 
أنا يا بشتغل يا بتمرن يا بعمل بروفات مع شاعر أو ملحن يعني وقت فراغي يحتوي على الشغل برضو. 

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