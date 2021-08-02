كرم جابر يتحدث عن مشاركة المصريين في الأولمبياد مع كريم خطاب علي "نجوم أف.إم"





يحل البطل كرم جابر نجم رياضة المصارعة الرومانية، اليوم الاثنين، ضيفاً علي المذيع كريم خطاب، وبرنامجه "فى الإستاد" علي "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، فى الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعتين على الهواء مباشرةً.



ويتحدث كرم جابر عن مشاركة المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو باليابان، ولماذا غاب عنهم تحقيق ميدالية ذهبية، وتقيمه للمشاركين في الألعاب الفردية والجماعية وعدد الميداليات الذين حصلوا عليها حتي الآن.



كما يكشف كرم جاير عن إتجاه للتمثيل خلال الفترة الماضية، وظهوره في أكثر من عمل وهل سيستمر في التمثيل أم أنها مرحلة مؤقتة، لاسيما في ظل اعجاب الجمهور وتفاعلهم مع الشخصيات التي قدمها حتي الآن.



يذكر أن كرم جابر يعد واحداً من أفضل الرياضيين في تاريخ مصر من حيث عدد الميداليات الأوليمبية بعدما نال ذهبية في أوليمبياد أثينا 2004 وزن 96 كجم، ثم نافس ك في لندن 2012 في وزن 84 كجم وحصد المركز الثاني ونال الميدالية الفضية.