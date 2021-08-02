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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 3 أغسطس إلى السبت 7 أغسطس، تشير خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية، إلى وجود فرص سقوط أمطار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار ستكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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