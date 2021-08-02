Advertisements

قبيل طرحها.. 7 مزايا للعملات البلاستيكية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمد العطار
Advertisements

خلال الفترة المقبلة وبالتحديد نوفمبر المقبل، تشهد مصر ظهور العملات البلاستيكية فئة العشرين جنيها والعشر جنيهات، وفقا لما تم الإعلان عنه مؤخرا.

ويعتزم البنك المركزي المصري، إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيها والمصنوعة من مادة البوليمر، هو بلاستيك رقيق ومرن، ويتم إنتاج فئات النقد الجديدة بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي، حيث سيتم تداول الـ10 جنيهات و20 جنيها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المزايا التي تمتاز بها العملات البلاستيكية قبل ظهورها في الأسواق المصرية:

- تمتلك ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية.

- تتميز العملات البلاستيكية بمواصفات أكبر مقارنة بالعملة الورقية مثل طول فترة عمرها الافتراضي، وهي ليست سريعة التلف أو التشوه.

- تصنع من مواد صديقة للبيئة، مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات كما أن العملات القديمة لن تلغي نفس الفئة من العملات الورقية بل ستكون الفئتان متوفرين في السوق.


- أقل تكلفة عن العملات الورقية والمعدنية، ولديها عمر افتراضي أطول 5 مرات من العملة الورقية لتميزها بالقوة والسمك الأقل.


- تشارك في المساهمة في القضاء على الاقتصاد الموازي، كما أنها لا تنقل أو تحمل فيروسات أو ميكروبات.

- تساعد على حركة النقد بالأسواق بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في تقليل التكلفة الخاصة بالطباعة وتعمل على تحسين مستوى العملة المتداولة.

- من الصعب الكتابة عليها وتحتوى على مادة مقامة للمياه والرطوبة والاتساخ، لذا لن تساهم في نقل الميكروبات.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان