عاجل.. التيار الشعبي التونسي يدعو لحل البرلمان المجمد

دعا التيار الشعبي التونسي إلى حل البرلمان المجمد، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وطالب التيار الشعبي التونسي، بالمحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب.





والجدير بالذكر أن الرئاسة التونسية قالت في بيان إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما.



