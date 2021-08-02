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عاجل.. التيار الشعبي التونسي يدعو لحل البرلمان المجمد
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:58 م
رقية جمال
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دعا التيار الشعبي التونسي إلى حل البرلمان المجمد، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.
وطالب التيار الشعبي التونسي، بالمحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب.
والجدير بالذكر أن الرئاسة التونسية قالت في بيان إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يخوض صراعًا منذ أشهر مع حزب "النهضة"، أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، اتخذ قرارًا بتجميد جميع أعمال مجلس النواب الأحد قبل الماضي، معلنا أنه سيتولى السلطة التنفيذية.
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