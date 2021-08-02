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وفاة كاهن فاضل بإيبارشية شبرا الخيمة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رحل عن عالمنا الأب المبارك القمص يونان رزق، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة بشبرا الخيمة، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر ناهز 66 سنة، قضى منها ما يزيد على 30 في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح في ٧ نوفمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا يوم ٢٧ يناير ١٩٩١، ورُسِم في رتبة القمصية في ١٨ يناير ٢٠٠٣.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص يونان رزق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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