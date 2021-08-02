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تفاصيل غلق 8 منشآت طبية في الدقهلية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بغلق 18 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر، غلقًا إداريًا لمخالفتها أحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل.

وشملت العيادات التي تم غلقها مراكز للعلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية تخصصات مختلفة، في مراكز ومدن شربين، والمنصورة، وميت غمر، وطلخا، وبلقاس.

كما قرر "مختار" الغلق الإداري لعدد 4 صيدليات لممارستها النشاط بدون تعيين مدير مسؤول، في مراكز ومدن طلخا، وميت غمر، وأجا.

فيما تقرر إعادة ممارسة النشاط لعدد 6 صيدليات بعد تلافي المخالفات وانقضاء مدة الغلق، والقيام بتعيين مديرين مسؤولين، وذلك في مراكز ومدن تمي الأمديد، والمنصورة، وأجا، وشربين.

جاء قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي عرضها الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن حملات المرور الميداني لإدارة العلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بمديرية الصحة بالدقهلية.

ووجه مختار وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما يخص منشآت العلاج الحر والصيدليات التي تم غلقها، وسرعة إنهاء إجراءات إعادة ممارسة النشاط للصيدليات التي تم تلافي الملاحظات بها، وتعيين مديرين مسؤولين.

وأكد مختار أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة ومراكز العلاج الحر، وكذا الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين، وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.

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