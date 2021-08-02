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أسينسو: مواجهة اليابان تاريخية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
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أكد مهاجم المنتخب الإسباني الأولمبي لكرة القدم، ماركو أسينسيو، قبل مواجهة اليابان في الدور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو، أن فريقه أمام فرصة تاريخية لبلوغ نهائي دورة أولمبية لأول منذ واتته، هذه الفرصة للمرة الاخيرة قبل 21 عاماً، حينما خسرت إسبانيا أمام الكاميرون بضربات الترجيح.
صرح أسينسيو في مؤتمر صحافي: "أشعر أنني بحالة جيدة جداً، تطورنا جميعاً على المستويين الفردي والجماعي منذ اللحظة الأولى، نحن أفضل كثيراً من الناحية البدنية، ولدينا أحاسيس أفضل من المباراة الودية الأولى، نحن أمام فرصة تاريخية بالنسبة لنا، ونواجهها بكثير الحماسة والتطلعات".
وتحدث المهاجم، عندما سألته عن غضبه، بعدما تم استبداله في الدقيقة 67 من مباراة لا روخا أمام كوت ديفوار، بربع النهائي، السبت الماضي، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن يحسمها الفريق الإسباني لصالحه في الوقت الإضافي 5-2.
وقال لاعب ريال مدريد: "في تلك اللحظة كنت بخير، أعتقد أنني كنت أشعر بالنصر من الداخل، وأن هدفنا سيصل، لكن اتخذ قرار باستبدالي ثم التشجيع من خارج الفريق، أعتقد أننا جميعا تحسناً تدريجياً، بلا شك أنا أيضاً، سعيد لوجودي هنا، وأعيش هذه التجربة، وأتطلع إلى نصف النهائي".
وعن تجربة خوض أولمبياد، قال اللاعب: "بالطبع استمتع، على المستوى الإنساني صنعنا تجربنا رائعة حيث يسود الفريق على كل شيء ويلاحظ ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، لكان من الصعب تحمل ما تحملناه خلال ذلك الشهر،، نحن في المكان الذي أردنا أن نكون فيه، وغداً أمامنا تحد جميل للغاية".

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