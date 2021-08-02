Advertisements

السودان: نهر النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدا في الخرطوم

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، بلوغ منسوب مياه النيل عند العاصمة الخرطوم 16.32 متر، ليصل غدًا الثلاثاء إلى منسوب الفيضان عند 16.50 متر.

وكان تقرير اللجنة أوضح أن منسوب مياه النيل فى العاصمة السودانية الخرطوم بلغ 16.04 متر، أمس، بزيادة 28 سم في المنسوب، اليوم، مبينا أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط بمتوسط 15-25 سم.

وكشف التقرير اليومي للجنة أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ اليوم 538 مليون متر مكعب مقابل 573 مليون متر مكعب أمس، متوقعة ثبات الإيراد خلال الأيام الثلاثة المقبل عند حوالي 600 مليون متر مكعب.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إيراد نهر عطبرة ظل عند الحدود السودانية الإثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود السودانية، اليوم الاثنين، مستوى: 613 مليون متر مكعب في الروصيرص، وفي سنار سجلت 563 مليون متر مكعب، فيما بلغت في جبل أولياء 99 مليون متر مكعب، وعند خشم القربة سجلت 334 مليون متر مكعب، وفي مروي بلغت 632 مليون متر مكعب.

ودعت اللجنة جميع المواطنين في كل القطاعات لاتخاذ التحوطات اللازمة.

وفي سياق متصل، سجلت محطة عطبرة ارتفاعا في منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم 15مترا و24 سم بارتفاع 4 سم عن الأمس.

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 14 مترا و61 سم، وهو نفس منسوب الأمس.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 23 دقيقة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان