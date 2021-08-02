السودان: نهر النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدا في الخرطوم

أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، بلوغ منسوب مياه النيل عند العاصمة الخرطوم 16.32 متر، ليصل غدًا الثلاثاء إلى منسوب الفيضان عند 16.50 متر.



وكان تقرير اللجنة أوضح أن منسوب مياه النيل فى العاصمة السودانية الخرطوم بلغ 16.04 متر، أمس، بزيادة 28 سم في المنسوب، اليوم، مبينا أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط بمتوسط 15-25 سم.



وكشف التقرير اليومي للجنة أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ اليوم 538 مليون متر مكعب مقابل 573 مليون متر مكعب أمس، متوقعة ثبات الإيراد خلال الأيام الثلاثة المقبل عند حوالي 600 مليون متر مكعب.



وأشار تقرير اللجنة إلى أن إيراد نهر عطبرة ظل عند الحدود السودانية الإثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب.



وبلغ معدل التصرفات خلف السدود السودانية، اليوم الاثنين، مستوى: 613 مليون متر مكعب في الروصيرص، وفي سنار سجلت 563 مليون متر مكعب، فيما بلغت في جبل أولياء 99 مليون متر مكعب، وعند خشم القربة سجلت 334 مليون متر مكعب، وفي مروي بلغت 632 مليون متر مكعب.



ودعت اللجنة جميع المواطنين في كل القطاعات لاتخاذ التحوطات اللازمة.



وفي سياق متصل، سجلت محطة عطبرة ارتفاعا في منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم 15مترا و24 سم بارتفاع 4 سم عن الأمس.



فيما سجل منسوب نهر عطبرة 14 مترا و61 سم، وهو نفس منسوب الأمس.