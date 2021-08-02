Advertisements

مجلس نقابة البيطريين يصدق على لائحة المنح العلاجية الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

أعلن الدكتور أحمد خيري، مقرر لجنة العلاج بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، التصديق على تعديلات اللائحة الخاصة بمنح علاج أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، موضحا أن التعديلات تضمنت صرف 100% من المنحة العلاجية إذا كان المستفيد العضو نفسه، و50% في حالة مرض الزوج أو الزوجة أو الأبناء دون سن الـ21 سنة، وكذلك لأرملة الطبيب المتوفى وأولاده من هم دون 21 سنة.

وأوضح خيرى، في تصريحات اليوم، أن الحالات المرضية تم زيادتها من 17 إلى 80 حالة يتم دعمها ماليا من النقابة، لافتا إلى أن الهدف من إجراء تعديلات على لائحة العلاج هو المساهمة في رفع الأعباء الاقتصادية والنفسية عن كاهل الأطباء البيطريين الذين يمرون بظروف مرضية أو أي من ذويهم المقربين، كمساهمة رمزية من النقابة العامة للأعضاء في محنهم.

كما أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أن الأعضاء الراغبين في الحصول على المنحة العلاجية لحالات مرضية غير مدرجة باللائحة، يمكنهم التقدم بطلب للنقابة ويتم عرضه على لجنة العلاج بحضور عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة من بينهم مقررها لتقييم المنحة العلاجية للعضو، مشيرا إلى أن التعديلات ضمت العديد من الحالات المرضية الجديدة، فضلا عن الاهتمام بأسر الأطباء البيطريين وخاصة أسر المتوفين منهم وفاءا من النقابة لهم ولذكراهم.

أخبار تهمك

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ أقل من ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان