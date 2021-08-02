ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين

صعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة اليوم الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا إتش.إس.بي.سي، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية.





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة.





وارتفع سهم شركة عندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7 بالمئة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأمريكية باركر هانيفين إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.76 مليار دولار)، بحسب ما نشرت "رويترز".





وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية واحدا بالمئة.





وارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي تركز أنشطته على آسيا 1.4 بالمئة بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيعات الأرباح.



