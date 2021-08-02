الدولار يقترب من أقل مستوى في شهر

اقترب الدولار من أقل مستوى في شهر اليوم مع بداية أسبوع حافل تصدر خلاله بيانات الوظائف الأمريكية وقرار للبنك المركزي الأسترالي. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية 92.065 منخفضا قليلا عن مستواه يوم الجمعة حين نزل إلى 91.775 لأول مرة منذ 28 يونيو بحسب "رويترز".





وفقد المؤشر 0.88% الأسبوع الماضي وهو أسوأ أداء منذ مطلع مايو أيار بعدما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منتصف الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة "بعيد جدا" وأن سوق العمل لا تزال "أمامها مساحة للتعافي". وفي الشهر الماضي سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ بداية أبريل عند 93.194 مع تكوين متعاملين مراكز تحسبا لبدء تقليص إجراءات التحفيز هذا العام.









وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 926 ألف وظيفة للوظائف غير الزراعية في يوليو لتسجل أكبر زيادة في 11 شهرا. وتصدر البيانات الجمعة. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.7% من 5.9% في يونيو.





ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية وسجل 109.67 ين اليوم وتراجع قليلا عند 1.1873 مقابل اليورو. وارتفع الإسترليني 0.11% إلى 1.3905 دولار ومن المقرر صدور إعلان بشان السياسات من بنك إنجلترا يوم الخميس. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7347 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عن قرار سابق بتقليص التحفيز إذ نالت إجراءات العزل لفترات طويلة من النمو.







