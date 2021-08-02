مداهمات للجيش اللبناني في منطقة خلدة وتوقيف أحد مطلقي النار

شن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، حملة مداهمات في منطقة خلدة وتوقيف أحد مطلقي النار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أصدرت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس الأحد بيانا كشفت فيه تفاصيل الاشـتباكات التي دارت في منطقة خلدة جنوب بيروت.

وقال الجيش: "بتاريخ 1 أغسطس 2021 حوالي الساعة 16 و30 دقيقة وأثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع".

وأضاف الجيش أن ذلك أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين.