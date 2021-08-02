Advertisements

مداهمات للجيش اللبناني في منطقة خلدة وتوقيف أحد مطلقي النار

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

شن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، حملة مداهمات في منطقة خلدة وتوقيف أحد مطلقي النار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أصدرت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس الأحد بيانا كشفت فيه تفاصيل الاشـتباكات التي دارت في منطقة خلدة جنوب بيروت.

 

وقال الجيش: "بتاريخ 1 أغسطس 2021 حوالي الساعة 16 و30 دقيقة وأثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع".

 

وأضاف الجيش أن ذلك أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداهمات الجيش اللبناني

أخبار تهمك

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

قتيل من الجيش اللبناني و7 جرحى في اشتباكات مع مطلوبين على الحدود السورية

الجيش اللبناني يعلن إصابة 51 عسكريا خلال الاحتجاجات

بعد اشتباكات خلدة وبعلبك.. هل يدخل لبنان مرحلة الحرب الأهلية؟

تنذر بحرب أهلية.. اشتباكات لبنان تضع الأمن في مهب الريح

عاجل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بمحيط مقر البرلمان اللبناني

بـ"رشاشات وآر بي جي".. اشتباكات مسلحة في لبنان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان