Advertisements

ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 65 %

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفع حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 65 في المائة خلال النصف الأول من 2021 بإجمالي 630 مليون ريال مشكلا 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب تقرير  منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" النصفي للاستثمار الجريء في المملكة أوضح أنها تفوقت على مصر لتحتل المرتبة الثانية من حيث الحصة في قيمة الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على 22 في المائة من الصفقات فيها.


وبين التقرير أن كل صفقة من بين كل 4 صفقات نفذت في السعودية ذهبت إلى شركة تقنية مالية ناشئة بينما شهد قطاع التجارة الإلكترونية انخفاضا بنسبة 54 في المائة في قيمة الاستثمار الجريء الممنوح له.

وأوضح التقرير أن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات استحوذت على 44 في المائة من تمويلات الاستثمارات. مبينة أن ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من 2021 من داخل المملكة.


أخبار تهمك

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

02:33 م

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان