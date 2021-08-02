ارتفاع حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 65 %





ارتفع حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 65 في المائة خلال النصف الأول من 2021 بإجمالي 630 مليون ريال مشكلا 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وبحسب تقرير منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" النصفي للاستثمار الجريء في المملكة أوضح أنها تفوقت على مصر لتحتل المرتبة الثانية من حيث الحصة في قيمة الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على 22 في المائة من الصفقات فيها.









وبين التقرير أن كل صفقة من بين كل 4 صفقات نفذت في السعودية ذهبت إلى شركة تقنية مالية ناشئة بينما شهد قطاع التجارة الإلكترونية انخفاضا بنسبة 54 في المائة في قيمة الاستثمار الجريء الممنوح له.





وأوضح التقرير أن الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات استحوذت على 44 في المائة من تمويلات الاستثمارات. مبينة أن ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من 2021 من داخل المملكة.







