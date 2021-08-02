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أول تحرك من النيابة بشأن مشاجرة العمرانية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، الاستعلام عن تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة العمرانية بمحافظة الجيزة.

كما طلبت النيابة، بسرعة الحصول على تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، حيث تبادلوا التراشق بالحجارة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها.

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مشاجرة العمرانية حوادث بوابة الفجر الفجر

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