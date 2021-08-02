أول تحرك من النيابة بشأن مشاجرة العمرانية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، الاستعلام عن تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة العمرانية بمحافظة الجيزة.





كما طلبت النيابة، بسرعة الحصول على تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.





كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية.



