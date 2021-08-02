طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بسبب تدهور مستشفى حميات إدفو بأسوان

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تدهور مستشفى حميات إدفو، كاشفة عن أنها فوجئت بوضع المستشفى المتدهور خلال متابعتها، أمس، لواقعة تسمم نحو 30 مواطنا، نتيجة لتسرب غاز الكلور من أحد محطات مياه الشرب بإحدى قرى مركز إدفو بأسوان.





وقالت ريهام عبدالنبي في طلبها، اليوم: كان نحو 30 مواطنا قد تعرضوا لدرجات مختلفة من التسمم، أمس، جراء استنشاق غاز الكلور، نتيجة لوجودهم في محيط محطة مياه الشرب خلال حدوث تسريب لغاز الكلور بها، ما استدعى نقلهم لمستشفى حميات إدفو، في حضور النائبة، التي تواجدت للاطمئنان على المصابين، وفوجئت خلال ذلك بالوضع المذري للمسستشفى فقررت التقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بخصوصه.





وقالت إنه فور علمها بحدوث تسريب لغاز الكلور بأحد محطات مياه الشرب وما نتج عنه من حالات تسمم توجهت على الفور لموقع الحادث للوقوف على ملابساته وصاحبت المصابين، وبينهم نساء وأطفال لمستشفى حميات إدفو، حيث فوجئت هناك بوضع المستشفى المتدهور من حيث تجهيزاته وعدم وجود مراوح وأجهزة تكييف به، بالاضافة لوجود ركام هدم بالدور الأرضي به.





وأشارت النائبة إلى أنها بعد أن أطمأنت على الحالات المصابة وأنهم في طريقهم للتعافي بعد أن تم اعطائهم الاسعافات اللازمة، تفقدت المستشفى حيث فوجئت بتسريب في خطي مياه الشرب بها، ووجود ركام هدم بالدور الأرضي يعطل حركة المرضى بالمستشفى، واستدعت رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، وطالبته باصلاح الخطين باعتبار أن وجود تسريب بهما يعد إهدارا للمال العام.



