Advertisements

الفيفا يهنئ محمد الدعيع بعيد ميلاده

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

هنأ الأتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأثنين محمد الدعيع حارس مرمى الأسطوري للمنتخب السعودي وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر باللغة العربية في تغريدة له:" بطل كأس العالم تحت 17 سنة، وشارك في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم، وأكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر".

وأضاف :" عيد ميلاد سعيد لحارس المرمى الأسطوري للمنتخب السعودي محمد الدعيع " خاصةً بسبب الإنجازات الكبيرة التي قام بها.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوية هنأ الدعيع بعد بلوغه عامه التسعة وأربعين ووصفه بالأسطورة الآسيوية الحقيقية قبل أن يعدد مشاركاته أيضاً.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تحرك من النيابة بشأن مشاجرة العمرانية

منذ ساعة

نجم الأهلي يخضع لجلسات نفسية بسبب مستواه في الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم مستقبل النفاثة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

01:32 م

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

03:00 م

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان