Advertisements
الفيفا يهنئ محمد الدعيع بعيد ميلاده
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:27 م
محمد أيمن
Advertisements
هنأ الأتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأثنين محمد الدعيع حارس مرمى الأسطوري للمنتخب السعودي وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر باللغة العربية في تغريدة له:" بطل كأس العالم تحت 17 سنة، وشارك في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم، وأكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر".
وأضاف :" عيد ميلاد سعيد لحارس المرمى الأسطوري للمنتخب السعودي محمد الدعيع " خاصةً بسبب الإنجازات الكبيرة التي قام بها.
يُذكر أن الاتحاد الآسيوية هنأ الدعيع بعد بلوغه عامه التسعة وأربعين ووصفه بالأسطورة الآسيوية الحقيقية قبل أن يعدد مشاركاته أيضاً.
Advertisements