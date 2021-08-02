برومو "الديب" تريند على موقع "يوتيوب"





تصدر برومو مسلسل الديب لياسر جلال، تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نجاحاً كبيراً، حيث وصلت المشاهدات إلى 200 ألف مشاهدة منذ طرحه، خاصةً أنه يعتبر من الأعمال غير المألوفة للجمهور، حيث ظهر "جلال" خلال البرومو وهو يتحول إلى ذئب.



وينافس الفنان ياسر جلال بمسلسل "الديب" بعد موسم شهر رمضان، والنجاح الذي حققه بالموسم الماضي من خلال مسلسل "ضل راجل" مع الفنانة نرمين الفقي، ورنا رئيس ومحمود عبد المغني وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية.



والعمل من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة " watch It"، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبد الحليم وتدور قصته في إطار تشويقي، ولم يكشف عن أبطال المسلسل حتى الآن



