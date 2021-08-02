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6 معلومات عن زلزال 6 أكتوبر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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شهدت مدينة السادس من أكتوبر، خلال الساعات الأخيرة هزة أرضية شعر بها عدد من سكان المنطقة، إلا أنها لم تنتج عن أية أزمات سواء سقوط مبانٍ أو إصابات أشخاص ومرت في سلام.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، قد سجلت هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، في 27 من الشهر الماضي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة السادس من أكتوبر خلال الساعات الأخيرة:

- سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر صباح اليوم هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في القاهرة الكبرى.


- الهزة الأرضية وقعت في منطقة القاهرة الكبرى، على بعد 15 كيلومترا، جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

- إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 29.85 درجة شمالا، وخط طول 30.77 درجة شرقا، وعلى عمق 13 كم.


- الزلزال حدث في 9:38 صباحا، على دائرة عرض 29.85 شمالا، وخط طول 30.77 شرقا، وعمق 13 كيلو مترا.

- لم ترد أية بيانات أو معلومات عن خسائر أو إصابات، حسب المعهد القومي للفلك.

- الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة السادس لم ينتج عنها أي تساقط للأبنية أو ما شابه ذلك.

يذكر أن الزَّلْزال أو الهَزَّة الأَرْضِيَّة هي ظاهرة طبيعية وهو عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدودة، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية.

ويسمى مركز الزلزال "البؤرة"، يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجًا زلزالية، وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية.


وتوجد الأنشطة الزلزالية على مستوى حدود الصفائح الصخرية، وينشأ الزلزال كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية.

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