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مفاجأة.. تعرف على تفاصيل عودة رامي إمام للسينما بعد غياب 13 عاما

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد المخرج رامي إمام، للعودة إلى السينما،بعد غياب دام حوالي 13 عامًا، منذ فيلمه الأخير "حسن ومرقص"  للفنانين عمر الشريف وعادل إمام، والذي عُرض عام 2008.

وكشف المؤلف أحمد عبدالوهاب، في تصريحات صحفية  عن تفاصيل العمل السينمائي الجديد، الذي يحمل توقيعه كمؤلف بمُشاركه صديقه كريم سامي 'كيمز"، حيث سيكون من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن نجم "مسرح مصر" وستدور أحداثه في إطار كوميدي.

وأكد أنّ الفيلم سينطلق تصويره منتصف شهر أغسطس الجاري،وأكد انه لم يُحدد بعد موعد عرضه في السينمات، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل مُتعلقة بالفيلم حتى الآن.

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