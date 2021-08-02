نائب بالشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة إضافة اقتصادية وزراعية لملايين المصريين

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة لمشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد الأضخم في مجال الزراعة المصرية قبل عقود، وأطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، بما يمثل 30% من مساحدة الدلتا القديمة ويعد نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة في مصر.



وأشار "محسن" خلال تصريحات اليوم، إلى حجم مشروع الدلتا الجديدة العملاق، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقي المساحة مشروعات متكاملة، مضيفًا أن من أهم مزايا المشروع أنه يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمعالجة الفقر المائي، ويعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا بكل معاني الكلمة.



وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة مشروع رائد سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي في مصر وإقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الدلتا الجديدة، إضافة اقتصادية.وراعية للملايين من أهل مصر لم تحدث منذ عقود

