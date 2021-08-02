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عماد سليمان يؤكد: نطالب اتحاد الكره بتواجد الشئون القانونيه للنادى فى تحقيق عبدالرحمن مجدى

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى اننا نحترم دائما قرارات إتحاد الكرة فى كافة الأمور ولكن نتمنى دائما الشفافيه فى جميع القرارت والقرار الذى اتخذه إتحاد الكرة بخصوص اللاعب عبدالرحمن مجدى لاعب المنتخب الأوليمبي حول وجود خطأ اقترفه اللاعب خلال التواجد فى اليابان على اثره أعلن إتحاد الكرة اليوم إيقافه والتحقيق معه ولهذا نطالب إتحاد الكرة بضرورة حضور الشئون القانونيه للنادى الإسماعيلى هذا التحقيق لكون اللاعب متعاقد مع النادى واحد لاعبيه حتى تكون هناك شفافيه كامله أمام الجميع وهذا حق أصيل للنادى. 

وأضاف الكابتن عماد سليمان ان النادى الإسماعيلى عبر التاريخ هو أحد المصادر الكبرى لتدعيم المنتخبات الوطنيه بلاعبيه وفى جميع الأجيال ونحن كمؤسسه رياضيه عريقه نرفض أى خطأ أو تجاوز من أفراد النادى ولهذا إذا ثبت خطأ اللاعب عبدالرحمن مجدى فعليا سيكون النادى الاسماعيلى أول من يعاقبه بالإيقاف أو الخصم هو النادى لهذا نطالب بحضورنا التحقيق حتى تتضح كافة الأمور وأنا أعلم أن إتحاد الكرة لن يرفض ذلك فى اطار العدالة مع الجميع.

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