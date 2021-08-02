التعليم: ضبط 6 حالات غش بآخر أيام امتحانات الثانوية العامة

أدى 292 ألف و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/ علوم" امتحان مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، كما أدى 100 ألفا و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/ الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وذلك في اليوم السابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20202021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.



وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (4) حالات نشر، و(2) حالة غش وهم:



- ضبط الطالب "ع.ا.م" بإدارة غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية نظرًا لحيازته محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.ا.ع" بإدارة دار السلام بمحافظة سوهاج نظرًا لحيازته تابلت وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ع.خ.ع" بإدارة باب الشعرية بمحافظة القاهرة حيث قام بتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.م.م" بإدارة أبشواي بمحافظة الفيوم نظرًا لتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة "م.م.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لمحاولة الغش بالمحمول، واستقبال الإجابات على التليجرام.

- ضبط الطالب "م.م.ص" بإدارة ههيا بمحافظة الشرقية نظرًا لمحاولة غش بالمحمول.



وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021، توجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية، ولطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، وأكد على أن غرف العمليات مستمرة يومي الثلاثاء، والخميس بالمديريات التي يوجد بها امتحانات لطلاب مدارس (المكفوفين)، وطلاب مدارس STEM.



جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) وامتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي 1179 طالبا طالبة.

