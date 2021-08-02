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أول تعليق من بوكتيتينو بعد خسارة لقب كأس السوبر الفرنسي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن الفريق الأفضل من خسر في مباراة كأس السوبر الفرنسي، حيث تلقى نادي العاصمة الفرنسية الهزيمة أمام ليل، بقيادة مدربه جوسيلين جورفينك، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.
فشل الفريق الذي يدربه بوكيتينو في تحقيق الكأس المحلية الثالثة، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، وذلك بعد أن تلقى الخسارة الثانية توالياً أمام ليل 0-1، وهي النتيجة التي أنهت (8 أعوام) من سيطرة سان جيرمان على كأس السوبر.
وبرز سان جيرمان بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ضم كل من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بالإضافة لقائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، والمغربي أشرف حكيمي، والهولندي جورجينو فينالدوم، ولم يشارك منهم في مباراة الأمس سوى حكيمي، وفينالدوم.
وقال المدرب الأرجنتيني بعد الخسارة: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكننا فشلنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا، ولكي تفوز في كرة القدم أنت بحاجة لتسجيل الأهداف".
وأضاف: "هذا موسم جديد، وأنا سعيد بسلوك اللاعبين، وسنكون أفضل حينما تكتمل صفوفنا، لم تساورني أي شكوك أبداً في اللاعبين، أردنا الفوز اليوم، وفعلنا كل شيء من أجل ذلك، ودخلنا المباراة باللاعبين المتاحين".

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