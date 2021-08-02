أيمن القيسوني  يكشف عن تفاصيل تعاونه مع شريهان





عاد الفنان أيمن القيسوني، مع نجمة الاستعراضات الأولى التي انتظرها جمهورها المصري والعربي على أحر من الجمر بعد غيابها سنوات طويلة عن الشاشة .



وكشف أيمن، عن تفاصيل انضمامه للعرض حيث أكد أن النجمة شريهان، التي اختارته ليجسد أمامها دور حبيبها العسكري الألماني الذي يواجه معها العديد من المشاكل لنجاح هذا الحب كونها من أصول فرنسية وهو ألماني الأصل وذلك من خلال العرض المسرحي " كوكو شانيل " الذي بث تزامناً مع عيد الأضحى الماضي بعد .



خاض أيمن خلال هذا العرض المسرحي تجربة جديدة بالنسبة له حيث تطلب الدور التدريب لمدة شهر على عدد من الاستعراضات التي قدمها مع النجمة شريهان أيقونة الاستعراض العربي وهو ما جعله متخوفاً للغاية من هذا اللقاء و تلك التجربة التي فاجأته فيها شريهان منذ اللقاء الأول بينهما حتى إصرارها على مد فترة التدريب لاتقانه الرقص كونه ممثل غير استعراضي ، حيث أنها كانت حريصة على متابعة كل تفاصيل مشاهدهما معا كحرصها المعهود على متابعة كل كبيرة وصغيرة في العرض بشكل عام .



في نفس السياق عبر أيمن عن سعادته بردود الأفعال والاستقبال القوي للعرض المسرحي متمنيا عرضه قريباُ على الفضائيات ، خاصة وأن هذا الدور غير مساره الفني من القالب الذي كان قد وضع فيه من أدوار الشر المتعددة التي قدمها على الشاشة .



و كان أيمن قد اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ عام 2018 تقريبا الذي عرض فيه له برنامج " العائلة الأقوى " على شاشة قناة دبي الفضائية ، إلا أن العام 2021 شهد له عودة قوية سينمائياً و تليفزيونياً و من خلال المسرح أيضاً ، حيث أنه بجانب مشاركته في العرض المسرحي " كوكو شانيل " شارك أيضاً في فيلم " ثانية واحدة " لدينا الشربيني و مصطفى خاطر الذي عرض في الموسم السينمائي الأخير ، بالإضافة لبطولة العمل الدرامي اللبناني الجديد " لاقبلك و لا بعدك" الذي عرض مؤخراً بمشاركة جيسي عبدو وعباس شاهين والذي يقدم من خلاله لأول مرة دراما كوميدية و هو ما انتظره كثيراً.



