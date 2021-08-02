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شبورة وأمطار رعدية ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:41 م
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا)على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
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