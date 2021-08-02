إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة ووقف أعمال بناء مخالف بقنا

أوقف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، أعمال بناء بدون استخراج رخصة بناء والأوراق المطلوبة، بشارع السكة الحجازية، بمنطقة العبابدة، بمدينة قنا، من خلال إزالة القاعدات الخرسانية التي جرى عملها.

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، اليوم، برئاسة هاني دشناوي، رئيس الوحدة، حالتين تعدي على أراضي أملاك الدولة، بقرية الجبلاو، على مساحة 60 متر تقريبًا، من سور من الطوب الأبيض، كما نفذت إزالة ووقف أعمال على نفقة المواطن، لحالة تعدي أخرى على مساحة 135 م تقريبًا، مكونة من قواعد خرسانية

والجدير بالذكر أن الوحدة المحلية لقرية القناوية، برئاسة فراج الوحش، رئيس الوحدة، قد أزالت أمس وأوقفت أعمال البناء لحالة بناء بدون ترخيص داخل القرية.

وجرى ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحرص أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، على إزالة أي حالة تعدي على أملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي وحق الدولة والشعب، ووقف أي أعمال بناء وتشيد بدون استخراج الرخص والأوراق المطلوبة، مؤكدين على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

