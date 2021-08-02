"ختامه مسك".. شاهد ما فعلته الجيولوجيا في طلاب الثانوية بالفيوم





بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.



وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، كما انتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.



أعرب طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم، بمحافظة الفيوم، عن سعادتهم البالغة لسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، مؤكدين بالرغم من أن العدد من الأسئلة خاطبت الفهم، إلا أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.وقال زياد محمد، طالب بمدرسة الحرية الثانوية بالفيوم، أن الأمتحان جاء سهل، والإجابات واضحة ومباشرة عدا 3 جزيئات فقط من أصل 50 سؤال كانت تحتاج للتفكير وتركيز قبل الإجابة عنها.وأضاف عمر حسين، طالب بمدرسة الحرية الثانوية، الامتحان لا كان سهل ولا كان صعب، والوقت كان كافى، لكن الأجابات مختلفة بين الطلاب، ونتمنى أن الوزير يراعى ما حدث بالأمتحانات وينزل بالمجموع يراعى ما حدث معنا من صعوبة الموادالسابقة.وأشار أسلام عبدالدايم، طالب بمدرسةالحرية الثانوية، إلى أن الأمتحان التفاضل وتكامل، الامتحان لا صعب ولا سهل، بس الحمد لله حلينا وربنا يوفقنا.واحتفل الطلاب الثانوية العامة بالإنتهاء من الإمتحانات، حيث ردد الطلاب العديد من الهتافات أمام اللجان منها "خلصنا امتحانات ـ وخلصنا وخالصنا ـ الأنطلاق بقى ـ وعلى المصيف" تعبيرا عن فرحتهم بأنتهاء الامتحانات وسهولة مادتى الجيولوجيا والتفاضل والتكامل.حيث التقط العديد من الطلاب صور سلفى مع بعضهم البعض أمام الجان كنوع من التذكار.وشهدت المدراس إجراءات مشددة لمنع الغش والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالموبايل وتفتيش بالعصا الإليكترونية، فضلا عن إجراءات احترازية من كشف حرارى وتباعد اجتماعى وتوفير كمامات وكحول والتأكيد على الطلاب بعدم التجمع على البوابات وسرعة الدخول للجان.وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة.