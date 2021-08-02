مؤتمر "التطويبات رسالة فرح" لكنيسة مار جرجس بمنسافيس

نظمت كنيسة مار جرجس بمنسافيس، مؤتمر صيف ٢٠٢١ للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بعنوان "التطويبات رسالة فرح"، بعزبة شكر بالفيوم، وذلك في الفترة من التاسع والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من يوليو الماضي.









تضمن المؤتمر الفقرات المتنوعة مثل لقاءات حول التطوبيات، كما اختتم المؤتمر بحفلة سمر، ورحلة لدير الأنبا إبرام بالفيوم.





وجاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب أشعياء مكرم، راعي كنيسة مار جرجس بمنسافيس.