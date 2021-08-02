بعد الموافقة عليه.. 7 أهداف لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأخيرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.



وترصد "الفجر" أبرز أهداف مشروع القانون طبقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي جاءت كالتالي:



1- إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسُبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية.



2- إنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية.



3- تنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.



4- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.



5- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.



6- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.



7- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

