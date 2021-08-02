تحتوي على "أسئلة الجيولوجيا".. تفاصيل انقلاب سيارة ورق الثانوية بالمنيا

كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض الطلاب عن تأخير الأسئلة، حيث تم التواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافي للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية الأمن ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.



ووجّه المحافظ نائبه الدكتور محمد أب وزيد بمتابعة مجريات الحادث، حيث تابع نائب المحافظ انتظام العمل باللجنتين، واطمأن على حسن سير الامتحان والتقى عددا من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.



كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بمستشفى أبو قرقاص، وتقديم كل أوجه الرعاية والعناية الطبية، كما تم الدفع بونش من الوحدة المحلية لرفع السيارة من موقع الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أفراد، نقلوا على الفور إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي.وأكد المحافظ اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل الفوري مع الحادث، بدأت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتم فتح الصندوقين المحملين بورق الأسئلة بمعرفة رئيس اللجنة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، وتبين أن جميع أوراق الأسئلة تالفة، وتم استبدال الأوراق بمعرفة المديرية، وانتظام الامتحانات باللجنتين.