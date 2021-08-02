انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات في قنا



وثمن رئيس الجامعة، دور المبادرات الرئاسية في علاج الأمراض المستعصية، وكذلك دور الدولة في مجال الصحة العامة، ومجال تصنيع الدواء لنصبح المنتجين، بدلا من استيراده بما يخدم المواطن في النهاية، وأن هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطن المصري.



وطالب رئيس الجامعة، جميع أفراد مؤسسات الدولة والعاملين ببذل مزيد من الجهد وأعلاء مصلحة الوطن، موجهُا الشكر للدكتور راجي تواضروس والدكتور محمد الديب على التعاون المثمر بين منظومة وزارة الصحة بقنا والمستشفى العام والمستشفيات الجامعية بما يخدم أهل قنا الكرام.

فيما أشار الدكتور راجي تواضروس، إلى فعالية المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وإلى اهتمام الدولة بحياة المواطن وصحته ووجه الشكر لرئيس الجامعة لدور المستشفيات الجامعية الهام في مجال صحة المواطن.



وصرح الدكتور إسلام المالكي بان المبادرة تهدف إلى توفير العلاج للمصابين بهذا المرض حيث تم اكتشاف علاج جديد للمرض وذلك ضمن جهود الدولة في الاهتمام بصحة المواطن.

الجدير بالذكر انه تم تناول عدة محاضرات عن مرض ضمور العضلات والخدمات العلاجية المقدمة وبعض الموضوعات المرتبطة بالمرض.



افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم العلمي الأول عن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات الشوكي، بمستشفى قنا العام، والذي يقام بحضور الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور إسلام المالكي، استشاري المخ والأعصاب، ورئيس لجنة ضمور العضلات.