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القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تابعت وزارة القوى العاملة، الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات قريبا تباعًا، واطمأنت على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة فى هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس "كورونا"، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مؤكده حرصها على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال فى المقام الأول.

ويأتى مقر وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية، بالمجمع الوزارى الذى يضم خمس وزارات أخرى وهى وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والهجرة، ويتضمن 7 أدوار، دور خاص بالوزير ومعاونيه ومستشاريه، ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من تجهيز ذلك الدور بحلول الأسبوع المقبل.

كما يضم المقر جراجات لانتظار السيارات، لاستيعاب سيارات الموظفين، ونسبة التجهيز من حيث اجراءات السلامة والأمان.

ويراعى المقر فى تصميم الغرف الخدمية والحمامات تخصيص حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنظمة الكهرباء والغاز بالمبنى والتى تعمل بأحدث الأنظمة ذات الحساسية للأجسام، وكذا المصاعد الكهربائية التى تعود للدور الأرضى تلقائيًا بعد انتهاء اليوم وانصراف ودخول العاملين بنظام البصمة، مع توافر نظام تحكم شامل للمبنى، ومكان مخصص لتصريف النفايات تلقائيًا فى كل دور.
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
القوى العاملة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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