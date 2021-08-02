عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

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الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الإثنين وجود مفاوضات بواسطة واحد من الاندية العربية للحصول على خدمات الدولي رمضان صبحي نجم فريق نادي بيراميدز للحصول على توقيعه خلال الفترة القادمة.


وقالت صحيفة " الرياضية السعودية " أن نادي الجزيرة الإماراتي رصد مبلغ سبعة ونصف المليون يورو للحصول على خدمات رمضان صبحي من أجل الإنضمام له بداية من الموسم القادمة.

وأضافت الصحيفة إلى أن اللاعب سوف يبحث مع وكيل أعماله الطريقة التي سيخرج بها من فريق نادي بيراميدز والذي يرى أن اللاعب غير قابل للمساس.

في الوقت الذي ستشهد فيه الساعات القادمة إتضاح الرؤية أكبر بعد أخذ رأي مجلس إدارة الفريق السماوي لمعرفة ما إذا كان المقابل المادي مناسب لرحيل اللاعب من عدمه.

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رمضان صبحي بيراميدز

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