"عبدالقادر" يوضح أنواع الضرائب في مصر لأعضاء نادي الزمالك

أكد " رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وكافة مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأندية الرياضية حيث تعد من أهم الأماكن التي يتجمع بها أكبر عدد من الممولين أصحاب الأنشطة المختلفة ، وذلك من خلال سعيها لنشر الوعي الضريبي عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والإقرارات ، لافتًا إلى دعم ورعاية وزير المالية لهذه الندوات وحرصه على متابعتها بشكل مستمر .





وأشار " عبدالقادر " إلى أن مصلحة الضرائب تستجيب لمطالب المؤسسات المختلفة لعقد ندوات توعية ضريبية وتحرص على تنظيمها في أسرع وقت ممكن فور طلب المؤسسات لها ، لافتًا إلى أنه تم تنظيم ندوة بالتعاون مع نادي الزمالك تحت عنوان " أنواع الضرائب في مصر " لنشر الوعي الضريبي بين أعضاء النادي والعاملين به.





و تقدم " حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك " بالشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإستجابته السريعة وتلبية دعوة نادى الزمالك لعقد ندوة للتوعية الضريبية، مشيدا بالتطوير الذى تشهده المصلحة وتفاعلها الدائم والمستمر مع كافة مؤسسات المجتمع ، وسعيها لإيجاد الحلول لكافة المشكلات التى تواجه المجتمع الضريبى والمدنى، مشيراً إلى أن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية يعد من أهم الأنشطة التى يقوم نادى الزمالك بتوفيرها لأعضائه والعاملين به ونظراً لأن الضرائب من أهم الموضوعات التى تهم الأعضاء والعاملين بالنادى تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة المثمرة .





وعرف " وائل السيد مدير إدارة المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية " خلال الندوة الضريبة بأنها التزام مالي تفرضها حكومة البلد المعني على الدخل والسلع والنشاط ، والسبب الرئيسي لفرض الضرائب هو أنها أحد مصادر الدخل للحكومة، ولتحقيق العدالة الأجتماعية حيث يتم فرض ضرائب علي المواطنين الأعلي دخلاً أكبر من الضرائب المفروضة على المواطنين الأقل دخلاً، ويتم استخدام تلك الحصيلة الضريبية في تقديم الخدمات الحكومية ومشاريع التنمية لكل المواطنين على حد سواء.





وأوضح " وائل السيد " أن أنواع الضريبة تتمثل في الضريبة المباشرة ، والضريبة غير المباشرة حيث أن الضريبة المباشرة هى ضريبة مفروضة على دخل الشخص وتدفع مباشرة إلى الحكومة، ولا يمكن تغيير عبء هذه الضريبة، وهي ضريبة تصاعدية بطبيعتها أي أنها تزيد بزيادة الدخل والعكس صحيح مثل ضريبة الدخل بأنواعها وفقًا لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 والتي تشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وضريبة المرتبات وما في حكمها ، وضريبة المهن الحرة وغير التجارية ، وضريبة الثروة العقارية.









وأشار " مدير إدارة المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية " إلى أن الضريبة غير المباشرة هى ضريبة مفروضة على الشخص الذي يستهلك البضائع والخدمات ويتم دفعها بشكل غير مباشر إلى الحكومة ، مثل ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 ، والرسوم الجمركية.





واستعرض " وائل السيد " كل نوع من أنواع الضرائب بالتفصيل وفقًا لأحكان قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون الضريبة علي القيمة المُضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016، من حيث الممول ، وكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا ، ومواعيد الإقرار، وغرامات وعقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرار.





وقام " وائل السيد مدير " بشرح خطوات تقديم كل من نموذج 41 الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وشرح إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها موضحًا أنه بالنسبة إلى نموذج السداد الشهري – مرتبات فإنه تطبيقًا لنص المادة (14) من قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.





وأوضح " وائل السيد " أن نموذج رقم 2 مرتبات هو نموذج شهري يلتزم بتقديمه جهة العمل ، وهو بيان بقيمة الضريبة القطعية على المرتبات و ما في حكمها المنصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الأصلية ، وقيمة الأجر المنصرف له أقل من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية ، مشيرًا إلى أن نموذج رقم 3 مرتبات هو نموذج سنوي يلتزم بتقديمه جهة العمل ، وهو بيان بقيمة الضريبة المحسوبة على المرتبات و ما في حكمها المصرفة للعاملين بغير جهات عملهم الاصلية ، وقيمة الأجر المنصرف له أكبر من الأجر المنصرف من جهة عمله الأصلية ، كما قام بشرح نموذج رقم 4 مرتبات.





وردًا على طلب أعضاء نادي الزمالك والعاملين به لتنظيم ندوة لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح " وائل السيد " أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم ثلاث ندوات أسبوعيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ويمكن للجميع حضور الندوة حيث يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو من خلال الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، كما يمكن لأى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والضريبي التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات توعية لأعضائها بمختلف الموضوعات الضريبية .