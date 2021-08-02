لتنفيذ طلبات المحكمة.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" لسبتمبر

قررت اليوم الأربعاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" لجلسة 13 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات المحكمة





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي المشرف العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



