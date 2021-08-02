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5 رحلات روسية لمطاري شرم الشيخ والغردقة بدءًا من 9 أغسطس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة الطيران المدني، الموافقة على تراخيص الهبوط لشركة الخطوط الجوية الروسية Rossiya Airlines بمعدل 5 رحلات روسية لمطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك بعد قرار السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية بعد تعليق أكثر من 6 سنوات.

وسمحت وزارة الطيران المدني، لشركة الخطوط الجوية الروسية بالهبوط لمطاري شرم الشيخ والغردقة، بمعدل 5 رحلات خلال الفترة من 9 من أغسطس الجاري وحتي 20 من أكتوبر القادم بطائرات من طرازات B744 وB733 وB738 وB77W وA320 وA319.

وبحسب الخطاب الموجّه لسلطة الطيران المدني، من الشركة الروسية فإنه تم السماح لشركة الخطوط الروسية بالهبوط لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد، وسط اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومع الالتزام أيضًا بضوابط وشروط دخول البلاد.

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مصر شرم الشيخ روسيا الغردقة السياحة الروسية

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