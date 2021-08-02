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كيليني يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2023

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الاسعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أنه من المفترض أن يجدد يوفنتوس عقد نجم الفريق جورجيو كيليني خلال الأيام القادمة لمدة عامين.

وكان عقد كيليني مع ناديه قد إنتهى بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 2021 لكنه أكد إستمراره في الوقت الذي خرج فيه النادي مؤكدًا أن الأداء البطولي الذي قدمه اللاعب مع الأتزوري يسمح له بالبقاء.

وقالت شبكة سكاي الإيطالية أن كيليي سوف يوقع على عقد جديد يبقيه في تورينو حتى العام 2023 على الرغم من أن المفترض كان تجديده لمدة عام واحد لكنه يرغب في المشاركة بمونديال قطر 2022 وهو ما جعل مده العقد تزداد.

يُذكر أن اللاعب صاحب الستة وثلاثين عامًا اعاد إكتشاف نفسه في يورو 2020 بعد أن قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية.

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يوفنتوس كيليني الدوري الايطالي

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