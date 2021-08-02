وزيرة التجارة تفتتح الدورة التاسعة لمعرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" بمشاركة 16 دولة





أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذا توفير إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية ، مشيرة الى أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية .





جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لمعرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" في دورته التاسعة والذي يقام خلال الفترة من 2-4 اغسطس الجاري تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتنظمه شركة انفورما ماركتس العالمية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض اطلاق النسخ الاقليمية من المعارض العالمية " Propak MENA و Food ingredients Africa، كما يشارك في فعاليات المعرض مشترين من عدد من الدول الافريقية.





وقد شارك في افتتاح المعرض المهندس/ اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية والسيد/ أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، ويضم المعرض منتجات لعدد من الدول من بينها الهند وروسيا واسبانيا وبلجيكا وتركيا وباكستان وبولندا والامارات





وقالت الوزيرة ان مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة فى فعاليات المعرض تعكس أهميته فى التكامل بين سلاسل التوريد القارية فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة الى ان المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.





وأضافت جامع ان مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، مشيرة الى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 23.2 من حجم العمالة فى مصر .





ونوهت الوزيرة إلى ان قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.





وأشارت الوزيرة الى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية ، لافتة إلى ان أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و 35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 14 % .





وقد تفقدت الوزيرة عدد من اجنحة الدول المشاركة بالاضافة الى جناحى غرفة التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والذى ضم منتجات الشركات المشاركة فى مبادرة " ازدهار " التى تنفذها الغرفة .





وفى هذا الاطار اوضح المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان المبادرة يتم تنفيذها منذ 4 سنوات بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى GIZ وبرعاية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الغذائى ، من خلال تقديم الدعم الفنى ورفع الكفاءة والمساهمة فى تطوير استراتيجية الشركات لتحقيق النمو المنشود بمساعدة استشاريون وخبراء متخصصين فضلا عن توفير دعم لمشاركة هذه الشركات فى المعارض السنوية .





ومن جانبه اكد السيد / احمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف اهمية اقامة هذا المعرض المتميز حيث تحتل مصر موقع الريادة في أفريقيا في صناعة الطباعة والتغليف وخاصة في سوق الطباعة الرقمية باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة”.





وأضاف أن صناعة الطباعة والتغليف تجذب استثمارات عالمية كبرى ومتنوعة في هذا المجال وهذا ما نشهده من خلال إقبال العديد من الشركات الدولية على المشاركة في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام برغم تحديات الكورونا”.





جدير بالذكر انه سيعقد على هامش المعرض مؤتمراً على مدى 3 أيام بمشاركة 40 متحدث من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين فى مجال الغذاء ، حيث سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا واللوائح في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات.





كما سيوفر معرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي" هذا العام العديد من فرص المشاركة الإلكترونية بنظام "Hybrid"، لتشارك عدة شركات عن بٌعد من خلال خاصية الفيديو. بالإضافة إلى برنامج توفيق الأعمال الذي يقدم تجربة فريدة للزوار من ترتيب اجتماعات مسبقة مع مختلف العارضين لإبرام صفقات تجارية وتسهيل الأعمال بصورة أكثر فاعلية.