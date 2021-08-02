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رفض طعن على حكم عدم قبول إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.

وحمل الطعن رقم ٦٩٣٠٨ لسنة ٦٧ ق عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.

كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

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لجنى الوقاية من الفساد حوادث الفجر

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