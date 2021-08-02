رفض طعن على حكم عدم قبول إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.





وحمل الطعن رقم ٦٩٣٠٨ لسنة ٦٧ ق عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.





كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.



