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الفجر الرياضي يهنئ أسامة إمام على حفل زفافه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
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تهنئة من القلب للزميل الاعلامى اسامة امام بمناسبة زفافه فى ليلة من ليالى الف ليلة بحضور كوكبة من نجوم المجتمع والفن والرياضة 


امام اعلامى رياضى متميز عمل بالعديد من القنوات الرياضية المتخصصة والعامة بدءا من مودرن سبورت ثم مودرن كورة فقناة سى بى سى وحاليا بقناة صدى البلد ويقدم كذلك برنامجا متميزا على منصة اليوتيوب علاوة على كونه احد اهم مؤسسى شركة كورة ستاتس احدى اهم وكبرى شركات التحليل الكروى والرقمي فى مصر والوطن العربى

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