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" الزراعة " تصدر إرشادات للمزراعين لمواجهة الحرارة المرتفعة والرطوبة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدرت لجنة متابعة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، تقريرا عن أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الموجة شديدة الحرارة السائدة خلال هذه الفترة .

وقال الدكتور محمد فهيم مقرر اللجنة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أنه وبناءا على الظروف المناخية السائدة والمتوقع من الارتفاع الكبير في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية والتي ستستمر خلال الأيام القادمة ، فإن هذه الظروف تستلزم تنفيذ عدد من التوصيات الهامة أهمها تقريب فترات الري لمحاصيل الخضر حديثة الشتل مثل الطماطم والفلفل والباذنجان ، أما فيما يخص محاصيل الفاكهة في مرحلة التحجيم مثل المانجو والزيتون والتمور والرمان وغيرها ، فمن الضروري إضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشا وكذلك لبعض المحاصيل الحقلية مثل السمسم وفول الصويا والفول السوداني ... وفي إطار حماية محاصيل الخضر قال د. أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين أن أهم التوصيات والإرشادات لمزراعي الخضر هي على النحو التالي:

‏1-ضرورة انتظام الري ، حيث يفضل أن يكون الرى فى الصباح الباكر أو مساءا على فترات متقاربة.
‏2- الرش ببعض المركبات الكيميائيه مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم أو ماده بيورشيد وهى من كربونات الكالسيوم العضوية وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون) أو سيليكات الألمونيوم وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.
‏3- التغطية بالملش على سطح التربة لخط أو مصطبة الزراعة ، تغطيه سطح التربة (مثل الفراولة) والتغطية بقش الأرز خلال درجات الحرارة المرتفعة وهذه الطريقة تؤدى إلى خفض درجه حرارة التربة وهى أهم من خفض درجه حرارة الجو كذلك يؤدى ذلك إلى الاحتفاظ بمياه الري وعناصرها الغذائية وتوفير 25 – 30 % من مياه الري وعدم إنبات الحشائش.
‏4- التظليل: يتم ذلك إما باستخدام الشبك الأسود أو الأبيض أو الاجريل .
‏5- عقب إنتهاء موجة إرتفاع درجات الحرارة يجب رش النباتات بالمبيدات الحشرية وهذا هام جدا نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والاكاروس والتوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرش فى الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارا حتى لا تتعرض للضرر .
‏6- تجنب زراعة اى شتلات خضراوات خلال هذه الموجة الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة.

و‏فى حالة الزراعة داخل الصوب :

‏1- استخدام شباك التظليل 60- 70% او الاجريل في تغطية الصوب لحماية النباتات والثمار من لفحة الشمس خلال فصل الصيف وخفض درجة الحرارة المرتفعة.
‏2- فتح الابواب البحرية والقبلية ونوافذ الصوب المغطاه بالشبك المانع للحشرات وزيادة التهوية.

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