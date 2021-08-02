أمر بضبط وإحضار عاملين بشركة الكهرباء تخلفا عن الشهادة بـ"كتائب حلوان"

قررت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" لجلسة 13 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات المحكمة.





وأمرت المحكمة بضبط وإحضار الشاهدين محمد إسماعيل عبد الحليم وحسام خليل زكي العاملين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء بعد استدعائهما أكثر من مرة ولم يحضرا للإدلاء بالشهادة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي المشرف العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.





ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.